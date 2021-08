Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Landrat von Ahrweiler

Nachrichtenarchiv - 06.08.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Koblenz: Die zuständige Staatsanwaltschaft hat Ermittlungen gegen den Landrat von Ahrweiler, Jürgen Pföhler, wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Wie die Kreisverwaltung in Ahrweiler mitteilte, haben die Behörden dazu auch Unterlagen der örtlichen Verwaltung an sich genommen. Auch Ermittler des LKA waren vor Ort. Nach der Flutkatastrophe in der Nacht vom 14. auf den 15. Juli geht es um die Frage, ob die betroffenen Bewohner des Ahrtals nicht schon am Abend klar und deutlich hätten gewarnt werden müssen. Bei dem Hochwasser sind mindestens 142 Menschen ums Leben gekommen, mehr als 700 wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 06.08.2021 17:00 Uhr