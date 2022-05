Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-Verkehrsminister Scheuer

CDU-Chef Merz ist in Kiew angekommen

Kiew: CDU-Chef Merz ist in der ukrainischen Hauptstadt angekommen. Er will dort unter anderem Regierungschef Schmyhal und den Kiewer Bürgermeister Klitschko treffen. Zunächst war Merz nach dpa-Informationen per Zug nach Irpin in der Nähe von Kiew gereist, um sich über die dortigen Kämpfe in den vergangenen Wochen zu informieren. Der Leistung der ukrainischen Armee gebühre Respekt und große Anerkennung, sagte Merz. Deutschland sei weiter verpflichtet, die Ukraine zu unterstützen und einer Stadt wie Irpin beim Wiederaufbau zu helfen. Aus den Reihen der SPD gibt es heftige Kritik an der Reise des deutschen Oppositionsführers. Bundeskanzler Scholz hatte allerdings gestern in einem Interview erklärt, er sei von Merz über seine Pläne informiert worden und billige sie.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.05.2022 15:00 Uhr