Staatsanwaltschaft erhebt Anklage nach Messerangriff von Brokstedt

Berlin: Die Reform der Pflegegesetzes hat den Bundestag in erster Lesung beschäftigt. Geplant ist zum einen, dass der Pflegebeitrag zum 1. Juli um 0,35 Prozent steigt - für Kinderlose noch etwas mehr. Zudem sollen das Pflegegeld für Betroffene zuhause und in Heimen Anfang nächsten Jahres angehoben werden. Gesundheitsminister Lauterbach sprach von angemessenen Erhöhungen. Die Qualität in der Pflege sei hoch, daher brauche es mehr Geld. Langfristig, so der SPD-Politiker, müsse die Finanzierung der Pflege auf andere Füße gestellt werden. Unterstützung bekam er hierbei von der FDP, die eine private Zusatzversicherung ins Gespräch brachte. Die Grünen bemängelten, dass die jetzige Reform zu wenig die Angehörigen in der häuslichen Pflege berücksichtigt. Ähnlich äußerte sich die Union, die von einem Diskussionspapier sprach - aber keiner echten Reform.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.04.2023 13:00 Uhr