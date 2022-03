Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Musiker Gil Ofarim

Nachrichtenarchiv - 31.03.2022 20:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Leipzig: Die Staatsanwaltschaft hat den Musiker und Schauspieler Gil Ofarim wegen des Vorwurfs der falschen Verdächtigung und Verleumdung angeklagt. Das teilte die Ermittlungsbehörde in Leipzig mit. Ofarim hatte im vergangenen Oktober in einem im Internet verbreiteten Video erklärt, er sei von einem Hotelmitarbeiter antisemitisch beleidigt worden. Der Mitarbeiter habe ihn aufgefordert, eine Kette mit einem Davidstern abzunehmen. Nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft hat sich der Vorfall aber nicht so zugetragen, wie von Ofarim geschildert. Das Verfahren gegen den Hotelmitarbeiter werde eingestellt. Nun muss das Landgericht entscheiden, ob die Anklage zugelassen wird und es zu einem Hauptverfahren kommt.

Sendung: Bayern 1 Nachrichten, 31.03.2022 20:00 Uhr