Staatsanwaltschaft durchsucht Bundesgeschäftsstelle der AfD

Separatisten fordern Annexion ukrainischer Gebiete durch Russland

Kiew: Nach den von Moskau unterstützten Scheinreferenden in vier ukrainischen Gebieten haben die Separatisten in Luhansk und Cherson um die Annexion durch Russland gebeten. Für die Formalitäten wollen sie bald nach Moskau reisen. Russlands Präsident Putin will sich am Freitag zu der Abstimmung äußern, die Duma soll Anfang kommender Woche über den Anschluss der Gebiete entscheiden. Russischen Angaben zufolge lagen in allen vier Gebieten die Zustimmungsraten zu einem Beitritt Russlands zwischen 87 und 99 Prozent. Weltweit werden die Referenden überwiegend nicht anerkannt, da sie unter Kriegsrecht entstanden. Vom ukrainischen Außenministerium hieß es, die betroffenen Gebiete blieben souveräne Territorien der Ukraine. Um sie zu verteidigen, fordert Kiew weitere Waffenlieferungen vom Westen und schnelle und harte Sanktionen gegen Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2022 14:00 Uhr