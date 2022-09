Staatsanwaltschaft beantragt Revision nach Tankstellenmord-Urteil

Nachrichtenarchiv - 15.09.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Bad Kreuznach: Nach dem Urteil zum Mord an einer Tankstelle in Rheinland-Pfalz hat die Staatsanwaltschaft Rechtsmittel eingelegt. Wie ein Sprecher des Landgerichts Bad Kreuznach mitteilte, wurde Revision beantragt. Eine Begründung für diesen Schritt liege aber noch nicht vor. Prozessbeobachter vermuten, dass es der Staatsanwaltschaft um die besondere Schwere der Schuld geht. Das Gericht hatte diese bei dem Urteil nicht festgestellt. Damit kann der 50-jährige Täter nach 15 Jahren Haft bei guter Führung freikommen. Der Mann war am Dienstag zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er hatte im vergangenen Jahr einen Tankstellenmitarbeiter erschossen, weil dieser ihn auf die Corona-Maskenpflicht hingewiesen hatte.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.09.2022 19:00 Uhr