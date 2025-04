Staatsanwalt wird Bestechlichkeit vorgeworfen

In Hannover steht seit dem Vormittag ein Staatsanwalt vor Gericht - als Beschuldigter: Er soll jahrelang Informationen aus Ermittlungsverfahren an Kokain-Händler weitergegeben haben; Drogenbosse soll er vor einer Razzia gewarnt haben, so dass sie sich ins Ausland absetzen konnten. Laut Anklage hat der 39-Jährige dafür insgesamt 65.000 Euro kassiert. Mitangeklagt ist ein Boxtrainer - als mutmaßlicher Mittelsmann.

