Staatsakt für Alois Glück ist am 9. März in München geplant

München: Für den verstorbenen ehemaligen CSU-Politiker Alois Glück soll es nächste Woche einen Trauerstaatsakt geben. Wie Landtagspräsidentin Aigner mitteilte, ist die Feier am Samstag, den 9. März, im Münchner Liebfrauendom geplant. Zuvor wird Kardinal Marx dort mit einem Pontifikalrequiem an Alois Glück erinnern. Im Anschluss soll es einen Trauerempfang in der Residenz geben. Alois Glück ist am Montag im Alter von 84 Jahren gestorben. Er war lange Fraktionschef der CSU im Bayerischen Landtag und in einer Legislaturperiode dessen Präsident.

Sendung: BR24 Nachrichten, 28.02.2024 14:00 Uhr