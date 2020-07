Staats- und Regierungschefs ringen in Brüssel weiter um Hilfsfonds-Kompromiss

Nachrichtenarchiv - 20.07.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Brüssel: Beim EU-Gipfel zum geplanten Corona-Aufbaufonds ist weiter keine Einigung in Sicht. Die Staats- und Regierungschefs waren am Abend wieder zu Beratungen in großer Runde zusammengekommen. Ratspräsident Michel warnte vor einem Scheitern des Gipfels. Er verwies auf die zahlreichen Kompromissangebote, die er seit Gipfelbeginn am Freitag gemacht hatte. Im Gespräch ist, dass der Anteil der Zuschüsse, die die vom Coronavirus besonders stark betroffenen Länder bekommen und nicht zurückzahlen müssen, deutlich abgesenkt wird. Die sogenannten "sparsamen" Staaten fordern aber weitere Zugeständnisse.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 20.07.2020 01:00 Uhr