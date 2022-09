Staats- und Regierungschefs kommen für Queen-Begräbnis nach London

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: In der britischen Hauptstadt treffen Staats- und Regierungschefs aus aller Welt ein, um am morgigen Staatsbegräbnis von Königin Elisabeth II. teilzunehmen. Unter ihnen ist auch US-Präsident Biden, der heute am Sarg der Queen in Westminster Hall erwartet wird. Dort hatten bereits Kanadas Premierminister Trudeau, Australiens Regierungschef Albanese und Neuseelands Premierministerin Ardern von der Monarchin Abschied genommen. Am Abend hielten zudem die acht Enkel der verstorbenen Königin, angeführt von Thronfolger William, die Totenwache. Für heute Abend ist ein Staatsempfang ausländischer Amts- und Würdenträger im Buckingham-Palast vorgesehen. Deutschland wird bei der morgigen Trauerfeier von Bundespräsident Steinmeier vertreten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2022 08:00 Uhr