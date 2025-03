Staats- und Regierungschefs der EU beraten über Ukraine und Verteidigung

Brüssel: Die Staats- und Regierungschefs der EU beraten ab dem Vormittag unter anderem über das weitere Vorgehen in der Ukraine. Thema soll auch die Verteidigungs- und Wettbewerbsfähigkeit der EU werden. Für Bundeskanzler Scholz ist es aller Voraussicht nach der letzte EU-Gipfel. Per Video soll der ukrainische Präsident Selenskyj als Gast zugeschaltet werden. Dieser hatte gestern nach einem Telefonat mit US-Präsident Trump zugesagt, Angriffe auf Energie- und zivile Infrastruktur einzustellen. Zuvor hatte auch der russische Präsident Putin eingewilligt. Trotzdem haben sich die Streitkräfte beider Länder in der Nacht gegenseitig beschossen. Nach Angaben örtlicher Rettungskräfte wurden bei russischen Angriffen mehrere Menschen in der Zentralukraine verletzt. Moskau wiederum spricht von der bisher größten ukrainischen Drohnenattacke auf Südrussland.

