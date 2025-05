Staats- und Regierungschefs aus aller Welt gratulieren Papst Leo XIV.

Rom: Papst Leo XIV. hat anlässlich seiner Wahl Glückwünsche aus aller Welt erhalten. US-Präsident Trump sprach von einer großen Ehre für die Vereinigten Staaten. Leo XIV. stammt ursprünglich aus Chicago, war aber später als Missionar und Bischof in Peru tätig. Die Präsidentin des südamerikanischen Landes, Boluarte, bezeichnete die Wahl als historisch für Peru. Bundeskanzler Merz sagte, in Deutschland blicke man mit Zuversicht und positiver Erwartung auf das Pontifikat des 69-Jährigen. Bayerns Ministerpräsident Söder betonte, eine Hauptaufgabe des neuen Pontifex werde es sein, die Kirche weiter zu einen. Der Vorsitzende der bayerischen Bischofskonferenz, der Münchner Kardinal Marx, sagte am Abend im Ersten, er sei glücklich sowohl über den neuen Papst als auch über die Einmütigkeit und Schnelligkeit bei der Wahl. - Leo XIV. feiert am Vormittag in der Sixtinischen Kapelle in Rom seine erste große Messe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.05.2025 06:00 Uhr