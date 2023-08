Staatliche Subventionen für Chiphersteller sorgen für Debatten

Dresden: Die geplanten milliardenschweren Subventionen für den taiwanischen Chip-Hersteller TSMC für ein Werk in Dresden werden von Ökonomen teils auch kritisch gesehen. Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Fratzscher, sagte dem BR, es sei sicher gut, ausländische Investitionen nach Deutschland zu bringen. Wichtiger noch wäre es aber, gute Rahmenbedingungen zu schaffen, auch für deutsche Unternehmen, etwa durch den Abbau von Bürokratie. Der Präsident des RWI-Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung, Schmidt, sagte in einem Zeitungsinterview, es sei zweifelhaft, dass die Subvention dem Land langfristig mehr bringe, als wenn man die gleichen Mittel in die Forschung und Entwicklung stecken würde. Der Ostbeauftragte der Bundesregierung, Schneider, sieht in der Ansiedelung von TSMC in Dresden jedoch einen wichtigen Innovationsimpuls für Ostdeutschland.

