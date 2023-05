Staatliche Museen in Bayern ziehen positive Besucher-Bilanz

Meldungsarchiv - 07.05.2023 14:00 Uhr Aktuelle Meldungen

München: Im Jahr 2022 haben mehr als zwei Millionen Gäste die staatlichen Museen in Bayern besucht. Kunstminister Blume teilte mit, trotz der Corona-Beschränkungen zu Jahresbeginn seien dies mehr als doppelt so viele Gäste wie im Jahr davor gewesen. Das Corona-Tal sei überwunden, betonte Blume. Er zeigte sich optimistisch, dass die Museen in diesem Jahr wieder das Niveau vor der Pandemie erreichen. Besonders beliebt waren laut der Mitteilung die Pinakothek der Moderne, die Alte Pinakothek sowie die Staatlichen Antikensammlungen und Glyptothek, die sich alle in München befinden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.05.2023 14:00 Uhr