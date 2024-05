Staatlich unterstützte Akteure nutzen KI für Desinformationskampagnen

San Francisco: Die Künstliche Intelligenz von ChatGPT ist aus mehreren Ländern heraus für Desinformationskampagnen benutzt worden. Das hat die Entwicklerfirma OpenAI bekannt gegeben. Demnach hatten die Kampagnen ihren Ursprung in China, Russland, Iran und bei einer israelischen Handelsgesellschaft. Staatliche Akteure hätten versucht, von dem Chatbot Kommentare, Artikel und Profile in Online-Netzwerken erstellen zu lassen. Man habe die Kampagnen aber gestoppt, sie hätten deswegen nicht von höherer Reichweite profitiert, so OpenAI. KI-Firmen stehen mit Blick auf mehrere bedeutende Wahlen in diesem Jahr unter strenger Beobachtung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.05.2024 10:00 Uhr