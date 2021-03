Staatenbündnis verurteilt Russland Rolle im Ukraine-Krieg

Nachrichtenarchiv - 27.03.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

NewYork: Nach den jüngsten Rebellenangriffen in der Ostukraine mit mehreren Toten haben 45 Staaten Russland dafür mit verantwortlich gemacht. In einer gemeinsamen Erklärung verurteilten die Länder die fortgesetzte Destabilisierung der Ukraine und insbesondere die Handlungen Russlands in den Regionen Donezk und Luhansk. Moskau verstoße damit gegen das Minsker Abkommen und sei im Osten der Ukraine kein Vermittler sondern Konfliktpartei. Zu den Unterzeichnern zählen neben zahlreiche EU-Mitgliedsstaaten auch die USA, Kanada, Australien und die Türkei.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 27.03.2021 04:00 Uhr