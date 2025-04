Staaten weltweit rüsten laut Sipri-Friedensforscher auf

Stockholm: Die Militärausgaben sind im vergangenen Jahr weltweit stark gestiegen. Das Friedensforschungsinstitut Sipri teilte in Stockholm mit, insgesamt seien mehr als 2,7 Billionen US-Dollar in Streitkräfte investiert worden und damit 9,4 Prozent mehr als 2023. Mindestens seit dem Ende des Kalten Krieges habe es keinen solchen starken Anstieg innerhalb eines Jahres gegeben. Das Budget für das Militär sei in allen Weltregionen gewachsen, besonders aber in Europa und dem Nahen Osten. Deutschland gehörte laut den Fachleuten vergangenes Jahr neben den USA, China, Russland und Indien zu den fünf Ländern mit den höchsten Investitionen ins Militär.

