Staaten rüsten laut Sipri-Institut immer schneller auf

Stockholm: Die Welt rüstet in zunehmendem Tempo auf. Zu diesem Schluss kommt das Friedensforschungsinstitut Sipri in Stockholm. Insgesamt haben die Staaten weltweit im vergangenen Jahr etwa 2,7 Billionen US-Dollar in ihre Streitkräfte investiert. Das sind 9,4 Prozent mehr als 2023. Das Budget sei in allen Weltregionen gewachsen, besonders aber in Europa und dem Nahen Osten, teilten die Sipri-Forscher mit. Deutschland habe seine Investitionen um 28 Prozent gesteigert - auf mehr als 77 Milliarden Euro. Damit sei Deutschland auch das erste Mal seit der Wiedervereinigung das Land in Westeuropa mit den höchsten Militärausgaben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2025 09:00 Uhr