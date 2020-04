Staat wird laut Merz nicht jeden Arbeitsplatz retten können

Nachrichtenarchiv - 18.04.2020 18:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der Staat wird nach Einschätzung des früheren CDU/CSU-Fraktionsvorsitzenden Merz nicht jeden Arbeitsplatz und nicht jedes Unternehmen retten können. Mit Blick auf die Folgen der Corona-Pandemie sagte Merz der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung", zwar müsse man dafür Sorge tragen, dass niemand ins Bodenlose fällt. Man müsse aber auch damit rechnen, dass die Arbeitslosigkeit steigt und es viele Insolvenzen geben wird. In dem Zusammenhang forderte der CDU-Politiker mehr europäische Solidarität. Nach seinen Worten kann es uns nicht gleichgültig sein, wie es in den Ländern in Europa weitergeht, die schon vor der Coronakrise in einer schwierigen Lage waren. Dazu müsse die Europäische Union finanziell besser ausgestattet werden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 18.04.2020 18:45 Uhr