Staat und Kassen haben offenbar deutlich zu viel für PCR-Tests gezahlt

Das Wetter: Nachts Regen bei 6 bis 1 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht bewölkt und gebietsweise Regen. Abkühlung auf 6 bis 1 Grad. Bis Mittwoch bleibt es regnerisch, bis ins höhere Flachland kann es auch schneien. Nachts plus 4 bis minus 1 Grad, tagsüber maximal 4 bis 10 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.01.2023 17:00 Uhr