Staat fördert von heute an berufliche Weiterbildung stärker

Nachrichtenarchiv - 01.08.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Zum heutigen 1. August treten einige Änderungen in Kraft. So werden Weiterbildungen - etwa zum Fachwirt oder zur Erzieherin - vom Staat finanziell stärker gefördert. Das Aufstiegs-Bafög ist künftig nicht mehr auf eine Fortbildung beschränkt, sondern kann für bis zu drei Weiterbildungsmaßnahmen in Anspruch genommen werden. Betriebe, die in der Corona-Krise weiter Ausbildungsplätze anbieten, erhalten eine Förderung, die sogenannte Azubi-Prämie - sie liegt pro abgeschlossenem Ausbildungsvertrag zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Und die Mitarbeiter der Deutschen Bahn tragen ab heute die neue Unternehmensbekleidung in den Farben Blau und Burgund. Stardesigner Guido Maria Kretschmer hat die Kollektion aus 80 Einzelteilen entworfen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 01.08.2020 07:00 Uhr