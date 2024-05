St. Pauli verpasst vorzeitigen Aufstieg in Fußball-Bundesliga

Hamburg: Der FC St. Pauli hat den vorzeitigen Aufstieg in die Fußball-Bundesliga verpasst. Der Club unterlag im Stadtderby dem HSV mit 0:1. St. Pauli bleibt trotz der Niederlage vorerst Tabellenführer. Im anderen Abendspiel der zweiten Liga siegte Fortuna Düsseldorf gegen den 1. FC Nürnberg mit 3:1. Düsseldorf ist weiter Dritter und der HSV Vierter in der Tabelle. In der Bundesliga trennten sich Hoffenheim und Leipzig 1:1.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2024 08:00 Uhr