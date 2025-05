St. Pauli ist der Klassenhalt so gut wie sicher

Zum Fußball: Der FC Pauli hat den Klassenerhalt in der Bundesliga so gut wie sicher. Die Hamburger waren in Frankfurt zu einem 2 zu 2 gekommen. St. Pauli liegt vor dem letzten Spieltag drei Punkte vor dem Abstiegsrelegationsplatz und hat gleichzeitig eine deutlich bessere Tordifferenz - die Eintracht dagegen muss um die Qualifikation für die Champions-League bangen. Dortmund wiederum hat seine Chance gewahrt, mit einem 4 zu 2 in Leverkusen. Augsburg hat am Abend in Stuttgart mit 0 zu 4 verloren und steht einen Spieltag vor Schluss auf Platz elf.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 12.05.2025 06:00 Uhr