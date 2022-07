Sri Lankas Präsident kündigt Rücktritt an

Ergebnisse von Tennis, Radsport, Formel 1 und Fußball

Zum Sport: Das Tennisturnier in Wimbledon hat die 23-jährige Jelena Rybakina gewonnen. Die gebürtige Russin, die für Kasachstan startet, setzte sich im ersten Grand-Slam-Finale ihrer Karriere gegen Ons Jabeur aus Tunesien in drei Sätzen durch. Jabeur hatte im Halbfinale die deutsche Wimbledon-Überraschung Tatjana Maria bezwungen. - Der belgische Radstar Wout van Aert hat die achte Etappe der Tour de France gewonnen. Der 27-Jährige setzte sich in Lausanne vor dem Australier Michael Matthews und dem Titelverteidiger Tadej Pogacar durch. Pogacar verteidigte das Gelbe Trikot. - In der Formel 1 hat Max Verstappen das Sprintrennen in Spielberg für sich entschieden und damit seinen WM-Vorsprung weiter ausgebaut. Verstappen verwies die beiden Ferrari-Piloten Charles Leclerc und Carlos Sainz auf die Plätze zwei und drei. Mick Schumacher wurde Neunter. Sebastian Vettel 19. Der Große Preis von Österreich wird morgen in Reihenfolge des Sprintergebnisses gestartet. - Bei der Europameisterschaft in England haben sich die Fußballerinnen von Portugal und der Schweiz 2:2 getrennt.

