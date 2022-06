Spritpreise sinken an vielen Tankstellen deutlich

Das Wetter: Freundlich, an den Alpen Schauer oder Gewitter, bis 24 Grad

Das Wetter in Bayern: In Alpennähe ein Mix aus Sonne und Wolken, ab Nachmittag Schauer und Gewitter. Sonst trocken und freundlich, vor allem in Teilen Frankens oft sonnig. Höchstwerte 19 bis 24 Grad. In der Nacht an den Alpen und in Niederbayern gewittriger Regen, sonst trocken. Tiefstwerte um 10 Grad. Morgen an den Alpen einzelne Schauer und Gewitter, sonst sonnig bei 19 bis 25 Grad. Ab Freitag ein Mix aus Sonne, Schauern und Gewittern, bis 28 Grad.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2022 10:00 Uhr