Spritpreise durch Krieg in Nahost weiter gestiegen

München: Die Preise für Benzin und Diesel in Deutschland ziehen wegen des neu eskalierten Kriegs im Nahen Osten weiter an. Am Vormittag kostete der Liter Super E10 nach Informationen des ADAC im Schnitt 1 Euro 74. Für den Liter Diesel mussten Autofahrer im Mittel 1 Euro 63 bezahlen. Gestern lagen die Preise noch fünf bzw. sechs Cent darunter.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.06.2025 23:00 Uhr