Springsteen verkauft Musikrechte an Sony

Nachrichtenarchiv - 16.12.2021 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Washington: US-Rockmusiker Bruce Sprinsteen hat die Rechte an seinen Songs für rund 500 Millionen Dollar verkauft. Neuer Eigentümer des Musikkatalogs ist der Unterhaltungskonzern Sony. Neben den Aufnahmen von Sprinsteen sind auch die Rechte an seinen Texten an den neuen Besitzer übergegangen. Springsteen tritt damit ein in eine Reihe von Stars, die ihre gesamten oder zumindest Teile ihrer Musikrechte verkauft haben. Zu ihnen zählen Bob Dylan, Stevie Nicks und Neil Young. Der 75-jährige Sprinsteen hat weltweit mehr als 150 Millionen Platten verkauft.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.12.2021 15:00 Uhr