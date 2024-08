Springreiter hofffen auf Gold bei Olympischen Sommerspielen

Paris: Bei den Olympischen Spielen in Paris könnten die deutschen Springreiter heute die nächste Goldmedaille holen. In der Qualifikation blieb das Team als einzige Equipe ohne Fehler. Ansonsten hofft das deutsche Team auf Edelmetall im Mixed-Wettbewerb beim Bogenschießen. Außerdem sind die deutschen Handballer, Basketballer und Volleyballer in ihren nächsten Gruppenspielen gefordert.

