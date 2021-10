Springer Verlag feuert Julian Reichelt als "Bild"-Chef

Das Wetter: Leicht bewölkt oder trüb

Das Wetter in Bayern: Klar oder leicht bewölkt, gebietsweise auch trüb. In der Nacht zunehmend bewölkt, Tiefstwerte 4 bis 8 Grad. Die weiteren Aussichten: Morgen in Alpennähe örtlich sonnig, sonst bewölkt oder trüb und gebietsweise Regen bei 12 bis 17 Grad. Am Mittwoch freundlicher und wärmer bei 18 bis 23 Grad, am Donnerstag wieder unbeständig.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.10.2021 17:00 Uhr