Sprengstoffanschlag lässt russischen Güterzug entgleisen

Meldungsarchiv - 01.05.2023 18:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Moskau: Im Westen Russlands ist nahe der ukrainischen Grenze ein Güterzug mit Öl- und Holzprodukten vermutlich nach einem Sprengstoff-Anschlag entgleist. Bei dem Unfall in der Region Brjansk, etwa auf halbem Weg zwischen Moskau und Kiew, kippten nach Medienberichten sieben von 60 Waggons um. Menschen kamen demnach nicht zu Schaden. Der Verkehr auf der Strecke, die auch als Nachschubroute für russische Truppen in der Ukraine dient, ist unterbrochen. Die Region nahe der Grenze wird nach russischen Angaben immer wieder aus der Ukraine beschossen. Die ukrainischen Truppen geben dazu keine Stellungnahmen ab. - Russland hatte in der Nacht wieder massive Raketenangriffe auf die Ukraine eingeleitet. In zwei Gebieten fiel daraufhin der Strom aus. Mehr als 30 Menschen wurden verletzt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.05.2023 18:00 Uhr