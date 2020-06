Sprengstoffalarm in Neutraubling bestätigt sich nicht

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 10:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neutraubling: Wegen eines Sprengstoffalarms ist am Abend ein Logistikzentrum in der Oberpfalz geräumt worden. Eine Mitarbeiterin hatte ein Fahrzeuggetriebe untersucht, das nach Südafrika geflogen werden sollte. Dabei reagierten mehrere Sprengstofftests positiv. Die Polizei räumte die Halle in Neutraubling, die Feuerwehr rückte mit einem Löschzug und mehreren Rettungsfahrzeugen an. Eine technische Sondergruppe des Landeskriminalamts übernahm die Untersuchungen, bei denen dann letztlich aber nichts gefunden wurde. Warum die Tests falsch positiv reagierten, ist noch unklar.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 10:15 Uhr