Sprengsatz explodiert in Moskauer Luxus-Wohnkomplex

Moskau: Bei einer Explosion in einem Luxus-Wohnkomplex ist in der russischen Hauptstadt ein Mensch ums Leben gekommen. Drei weitere wurden verletzt. Der Polizei zufolge explodierte der Sprengsatz, als eine Personengruppe durch die Lobby des Wohnhauses ging. Unter den Verletzten ist den Angaben zufolge auch der Gründer eines pro-russischen Freiwilligenbataillons, das in der Region Donezk im Osten der Ukraine kämpft. Die Region war von Russland annektiert worden. Wer hinter der Explosion steckt, ist noch unklar.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 03.02.2025 13:00 Uhr