Sprengmeister entschärft Fliegerbombe in Traunstein

Traunstein: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg, die auf einer Baustelle im Traunsteiner Ortsteil Haslach gefunden wurde, ist entschärft. In Die Anwohner und Beschäftigten, die in 100 Meter Umkreis evakuiert wurden, können wieder in die Häuser zurück. Auch Straßen- und Bahnverkehrssperrungen sind wieder aufgehoben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2023 19:00 Uhr