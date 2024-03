Sprecher von Schülerinnen und Studenten sind gegen das Genderverbot

München: Organisationen von Studierenden und Schülern im Freistaat haben ablehnend auf das Verbot einer gendergerechten Sprache an bayerischen Schulen, Hochschulen und Behörden reagiert. Der Sprecher des Landesstudierendenrates, Torsten Utz, sagte im BR, eigentlich kümmere sich niemand um dieses Problem, das von Ministerpräsident Söder so stark polarisierend vorangetrieben werde. Er sei aber ein Widerspruch, den Hochschulen einerseits mehr Autonomie geben zu wollen und andererseits etwas zu verbieten, das für den Alltag nicht relevant sei. Die Bundesschülerkonferenz wertete das Verbot als Bevormundung. Bayern hatte das Gendern gestern ausdrücklich verboten und eine entsprechende Änderung in der Geschäftsordnung für Behörden des Freistaats vorgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.03.2024 07:00 Uhr