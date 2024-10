Sportvereine verzeichnen Mitgliederrekord

Frankfurt am Main: Deutschlands Sportvereine vermelden einen Mitgliederrekord. Erstmals habe man die Marke von 28 Millionen Mitgliedschaften übertroffen, teilte der Deutsche Olympische Sportbund mit. So viele habe es seit 1954 nie gegeben. Innerhalb eines Jahres wurden 890.000 neue Mitgliedschaften unterzeichnet. Stichtag der Erhebung war der 1. Januar. Das sei eine großartige Botschaft für den Sport in Deutschland und die Gesellschaft, erklärte DOSB-Präsident Weikert. Während der Corona-Pandemie waren die Zahlen noch rückläufig.

