Sportvereine halten Energiekrise für bedrohlicher als Corona-Pandemie

Baerbock kündigt schärferen Kurs gegen den Iran an

Berlin: Die Bundesregierung will den Kurs gegenüber dem Iran verschärfen. Grund ist das harte Vorgehen iranischer Behörden gegen die Protestbewegung im Land. Außenministerin Baerbock erklärte in Berlin, die Menschenrechtslage im Iran verschlechtere sich Tag für Tag. Es könne "kein Weiter so" in den bilateralen Beziehungen geben. Zu den auf EU-Ebene beschlossenen Sanktionen sollten zusätzliche nationale Einreisebeschränkungen verhängt werden. Baerbock kündigte auch eine weitere Reduzierung der Wirtschaftskontakte an. 40 Tage nach dem Tod der iranischen Kurdin Mahsa Amini ist die Polizei in Teheran mit Tränengas gegen demonstrierende Ärzte vorgegangen. Sie protestierten gegen die Präsenz von Sicherheitskräften in Kliniken, wo auch Teilnehmer der Massenproteste behandelt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2022 14:00 Uhr