Sportschützin Hiltrop holt drittes deutsches Gold bei Paralympics

Paris: Sportschützin Natascha Hiltrop hat bei den Paralympischen Spielen die dritte Goldmedaille für Deutschland geholt. Die 32-Jährige gewann im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber in der Startklasse R8 und sicherte sich den zweiten Paralympics-Triumph ihrer Karriere. In Tokio hatte die inkomplett querschnittsgelähmte Schützin in der gleichen Disziplin Silber gewonnen, Gold holte sie damals mit dem Luftgewehr liegend. Im Para-Tischtennis haben Thomas Schmidberger und Juliane Wolf jeweils schon eine Bronzemedaille sicher. Sie stehen im Halbfinale ihrer Wettbewerbe. Ebenfalls im Halbfinale sind die deutschen Rollstuhlbasketballer nach einem Sieg über Spanien.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.09.2024 19:45 Uhr