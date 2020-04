Sportministerkonferenz befürwortet Bundesliga-Geisterspiele ab spätestens Ende Mai

Minister für schrittweise Öffnung der Kindertagesbetreuung

Berlin: Kindergärten, Krippen und Horte in Deutschland sollen langsam wieder geöffnet werden. Die Familienminister von Bund und Ländern haben sich für ein Vorgehen in mehreren Schritten ausgesprochen. Dies sei in den kommenden Wochen und Monaten aus bildungs- und entwicklungs-psychologischen Gründen notwendig, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung. Die Rückkehr zum Normalbetrieb soll in vier Stufen geschehen: von der aktuell bestehenden Notbetreuung über eine erweiterte Notbetreuung und einen eingeschränkten bis hin zum vollständigen Regelbetrieb. Genaue Daten dafür gibt es aber noch nicht. In der Erklärung heißt es jedoch, dass nach jedem Schritt zwei Wochen lang das Infektionsgeschehen beobachtet werden soll, bevor der nächste folgen kann. Über das Konzept berät Bundeskanzlerin Merkel morgen mit den Regierungschefs der Länder.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 06:00 Uhr