Sportminister kündigen baldigen gemeinsamen Vorschlag für die Fußball-Bundesliga an

Nachrichtenarchiv - 28.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die für den Sport zuständigen Ministerinnen und Minister der Länder wollen noch in dieser Woche über die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga entscheiden. Nach einer Telefonkonferenz kündigten die Ressortchefs an, dem Kanzleramt bis heute Abend eine einheitliche Position zu den sogenannten Geisterspielen vorzulegen. Es laufe bei der Entscheidung darauf hinaus, den Spielbetrieb im fast leeren Stadion ab Mitte oder Ende Mai wieder zu ermöglichen, erklärte die Vorsitzende des Gremiums, Bremens Sozial-Senatorin Stahmann. Dies solle die Grundlage der Beratungen von Kanzlerin Merkel mit den Länder-Regierungsschefs am Donnerstag sein.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2020 00:00 Uhr