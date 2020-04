Sportminister für Bundesliga-Fortsetzung Mitte Mai

Nachrichtenarchiv - 29.04.2020 00:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach Ansicht der Sportminister der Länder kann die Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb in wenigen Wochen wieder aufnehmen. Das schreibt die "Rheinische Post" und beruft sich auf eine Beschlussvorlage der Sportministerkonferenz. Demnach halten es die Minister für vertretbar, dass in der Bundesliga und in der zweiten Liga ab Mitte oder Ende Mai Geisterspiele ausgetragen werden. So könne auch der wirtschaftliche Schaden für die Vereine begrenzt werden. Wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet, gibt auch das Bundesarbeitsministerium grünes Licht für einen Bundesliga-Neustart. Der Arbeitsschutz der Spieler, Trainer und Betreuer könne weitgehend sichergestellt werden, heißt es in einem Schreiben an Kanzleramtschef Braun und die beteiligten Ministerien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.04.2020 00:00 Uhr