Sportlehrerverband fordert rasche Wiederaufnahme des Sportunterrichts

Düsseldorf: Der Deutsche Sportlehrerverband fordert, dass Sportunterricht in den Schulen auch in der Corona-Krise qualifiziert erteilt wird. Verbandspräsident Fahlenbock sagte der Rheinischen Post, es sei zurzeit wichtig wie nie, dass sich Schüler bewegen. Der Alltag vieler Heranwachsender sei in den vergangenen Wochen durch Inaktivität, hohen Medienkonsum und sitzende Tätigkeiten geprägt gewesen. Diese Bewegungsarmut könne erhebliche gesundheitliche Konsequenzen auf physischer und psychosozialer Ebene nach sich ziehen. Der Sportlehrerverband beklagte, mit der schrittweisen Wiederaufnahme des Unterrichts würden an vielen Schulen derzeit vorrangig nur die Kernfächer unterrichtet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 24.04.2020 23:00 Uhr