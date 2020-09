Sportausschuss befürwortet Geisterspiel beim FC Bayern

Nachrichtenarchiv - 18.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Zum Saisonstart der Fußball-Bundesliga dürfen ab heute auch wieder Zuschauer in die Stadien. Darauf haben sich die Bundesländer geeinigt. Allerdings ist nur eine Auslastung bis maximal 20 Prozent der Stadionkapazität erlaubt. Ausnahme ist das Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und dem FC Schalke heute Abend in München. Wegen der relativ hohen Corona-Infektionszahlen in der Stadt wird die Partie als Geisterspiel ausgetragen. Das Mitglied im Sportausschuss des Deutschen Bundestags, Güntzler, verteidigte die Entscheidung von Reiter im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Es sei richtig, heute in München auf Publikum zu verzichten. Gleichzeitig appellierte Güntzler an die Eigenverantwortung der Fans, sich an die Hygiene-Regeln zu halten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.09.2020 09:00 Uhr