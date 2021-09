Sport: Otte steht bei den US Open im Achtelfinale

Nachrichtenarchiv - 05.09.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Zum Sport: Der Kölner Oscar Otte hat überraschend das Achtelfinale der US Open erreicht. Er besiegte den Italiener Andreas Seppi in vier Sätzen. Zuvor war schon der Münchner Peter Gojowczyk in die Runde der letzten 16 eingezogen. Max Verstappen hat sich die Pole Position für sein Formel-1-Heimrennen in den Niederlanden gesichert. Auf dem Kurs von Zandvoort fuhr der Red-Bull-Pilot im Qualifying Bestzeit. Auf Platz zwei kam WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton im Mercedes vor seinem Teamkollegen Valtteri Bottas. Sebastian Vettel im Aston Martin muss sich mit Startplatz 17 begnügen. Bei den Paralympics haben die Leichtathleten und die Kanutinnen vier weitere Medaillen geholt: Im 400-Meter-Sprint siegte die 23-jährige Lindy Ave in Weltrekordzeit. Felix Streng gewann Silber über 200 Meter. Die Kanutinnen Edina Müller und Felicia Laberer bekamen Gold und Bronze.

Quelle: BR24 Nachrichten, 05.09.2021 02:00 Uhr