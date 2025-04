Sport: Bremen schlägt Frankfurt - Tina Rupprecht schreibt Boxgeschichte

Zum Sport: In der Fußball-Bundesliga hat Bremen am Abend 2 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Durch den Heimsieg haben die Bremer weiterhin eine kleine Chance auf einen Europapokal-Platz. In der zweiten Liga kassierte Köln eine Schlappe im Aufstiegskampf, die Kölner unterlagen daheim gegen Hertha BSC mit 0 zu 1. Tina Rupprecht hat deutsche Box-Geschichte geschrieben. Die 32-jährige Augsburgerin bezwang im WM-Vereinigungskampf die bislang ungeschlagene Japanerin Sumire Yamanaka und hält nun alle vier WM-Gürtel der wichtigsten Verbände. Das ist vor ihr noch keinem Boxer und noch keiner Boxerin aus Deutschland gelungen.

