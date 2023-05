Spontan-Urlauber müssen heuer mit hohen Preisen rechnen

Meldungsarchiv - 07.05.2023 07:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Berlin: Wer im Sommer spontan eine Reise buchen will, muss nach Angaben eines Branchenprofis mit hohen Preisen rechnen. TUI-Chef Ebel sagte der "Bild am Sonntag", spontane Schnäppchen würden heuer die absolute Ausnahme sein. Einen "Last-Minute-Sommer" werde es - anders als früher - nicht geben. Die Nachfrage nach Urlaubsreisen sei gerade außergewöhnlich hoch, so Ebel. Am besten sei Griechenland gebucht. Der Reisekonzern TUI war während der Pandemie in Schieflage geraten, will die Talsohle aber durchschritten haben. Die milliardenschweren Staatshilfen aus der Corona-Zeit hat TUI laut Ebel komplett zurückgezahlt.

