SPÖ wählt Doskozil zum neuen Parteichef

Leipzig: In der sächsischen Stadt ist es am Nachmittag am Rande einer genehmigten Demonstration erneut zu Krawallen gekommen. Dabei wurden Steine, Flaschen und ein Brandsatz auf Polizisten geworfen. Die Beamten, die mit einem Großaufgebot angerückt waren, räumten den Platz. Die gut tausend Demonstranten wurden eingekesselt. Zuvor war eine Beschwerde gegen das Verbot der linksradikalen so genannten "Tag X"-Demonstration vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Bundesweit hatten linke Kreise für die Kundgebung mobilisiert. Anlass ist das Urteil gegen die Studentin Lina E. und gegen drei Mitangeklagte wegen Überfällen auf vermeintliche oder tatsächliche Neonazis. Auch am frühen Nachmittag war es trotz der Polizeipräsenz im Süden und Südosten Leipzigs zu Zwischenfällen gekommen, bei denen Fahrzeuge und Mülltonnen in Flammen aufgingen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.06.2023 19:00 Uhr