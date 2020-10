SPÖ gewinnt Kommunalwahl in Wien

Nachrichtenarchiv - 11.10.2020 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wien: Bei der Kommunalwahl in Wien liegt die SPÖ einer ersten Trendprognose zufolge mit 42 Prozent klar vorne. Ihr Koalitionspartner, die Grünen, konnten demnach auf 15 Prozent zulegen. Stark verbessert hat sich der Prognose nach auch die Österreichische Volkspartei ÖVP. Sie gewinnt mehr als acht Prozentpunkte und kommt demnach auf 17,5 Prozent. Die größten Verluste muss aller Voraussicht nach die FPÖ hinnehmen. Nach der Ibiza-Affäre um ihren Ex-Chef Heinz-Christian Strache im vergangenen Jahr stürzt die Partei um 20,8 Prozentpunkte ab auf 10 Prozent. Bis zum endgültigen Wahlergebnis bei den Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahlen in Wien wird es allerdings noch dauern. Noch nie gab es so viele Briefwähler bei einer Kommunalwahl in Österreich; mit der Auszählung dieser Stimmen wird morgen begonnen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.10.2020 18:00 Uhr