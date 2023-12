Spitzenverbände der Wirtschaft warnen vor AfD-Wahlerfolgen

Berlin: Die Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft warnen vor AfD-Wahlerfolgen im kommenden Jahr. Arbeitgeberpräsident Dulger sagte, Deutschland habe seinen Wohlstand nicht mit Nationalismus aufgebaut, sondern indem man liberal mit ausländischen Partnern Handel getrieben habe. Deutschland profitiere wie wenige andere Länder von seiner Weltoffenheit. Von der AfD gebe es auch keine Antwort auf den Fachkräftemangel. Der Präsident des Bundesverbands der Industrie, Russwurm, sagte, das Programm der Partei schade der Wirtschaft und dem gesellschaftlichen Zusammenhalt. Mit Blick auf die Europawahl forderte Russwurm, man müsse die Menschen davon überzeugen, wie wichtig die internationale Zusammenarbeit in Europa sei. Die Europawahl findet im Juni statt. Im September werden die Landtage in Sachsen, Thüringen und Brandenburg neu gewählt. In allen drei Ländern liegt die AfD in Umfragen vorn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 31.12.2023 10:00 Uhr