Spitzentreffen im Kanzleramt mit Vertretern der Pharmabranche

Bei einem Pharma-Branchentreffen im Kanzleramt will Gesundheitsminister Lauterbach heute seine Pläne für ein Medizinforschungsgesetz vorstellen. Die Bundesregierung hat als Ziel, wieder mehr Arzneimittelproduktion in Deutschland anzusiedeln. Thema soll auch die Arzneimittelknappheit in einigen Bereichen sein. An dem Treffen nehmen auch Kanzler Scholz und Wirtschaftsminister Habeck teil.

Sendung: BR24 Nachrichten, 30.11.2023 05:00 Uhr