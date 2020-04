Spitzenpolitiker warnen vor zu frühen Lockerungen der Corona-Beschränkungen

Nachrichtenarchiv - 11.04.2020 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Spitzenpolitiker mehrerer Parteien haben davor gewarnt, in der Corona-Krise zu früh zum Alltag zurückzukehren. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte der "Augsburger Allgemeinen", derzeit sei zwar ein erster Silberstreif am Horizont zu sehen. Dass die Zahl der Neuinfektionen nicht mehr so stark zunehme, sei der großen Disziplin der Bürger zu verdanken. Er fügte aber hinzu: "Wenn wir die Beschränkungen zu früh lockern, waren all diese Opfer möglicherweise umsonst." Ähnlich äußerte sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann in der Süddeutschen Zeitung. Er rief die Bevölkerung - ebenso wie die rheinland-pfälzische Regierungschefin Dreyer und Brandenburgs Landeschef Woidke - zu Geduld auf. Angesichts der derzeitigen Ausnahmesituation wird sich Bundespräsident Steinmeier am Abend an die Bürger wenden - sonst ist das nur an Weihnachten der Fall. Auch Bayerns Ministerpräsident Söder hält eine Fernsehansprache zur Situation im Freistaat. Bayern ist das Bundesland mit den bundesweit meisten Corona-Infizierten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.04.2020 07:00 Uhr